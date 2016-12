23.04.2012 | CRM Best Practice Award

Die Bewerbungsfrist für den CRM Best Practice Award läuft.

Bild: asfc/Haufe Online Redaktion

Auch in diesem Jahr können sich Unternehmen wieder mit Ihren Kundenmanagement-Projekten um die begehrte CRM-Trophäe bewerben. Der Preis der Branche zeichnet auf der CRM-expo (am 10./11. Oktober in Essen), wegweisende CRM-Umsetzungen aus.

Dabei geht es primär nicht um die eingesetzte Software, vielmehr um die Einbindung aller Beteiligten, die konsequente Umsetzung auf allen Ebenen und den wirtschaftliche Erfolg des Projektes. Prämiert werden Projekte oder Konzepte in den Kategorien „Einführung“ und „Weiterentwicklung“. Auch soll es wieder einen Sonderpreis der Jury geben.

Im letzten Jahr gewann Brita den CRM Best Practice Award in der Kategorie Einführung, Porsche siegte in der Kategorie Weiterentwicklung. Der Sonderpreis „Innovation“ ging an die Jesse GmbH & Co. KG. Den Sonderpreis für Social Media gewann die Robert Bosch GmbH. In der Kategorie „Internationales CRM“ machte die Arvato Distribution GmbH das Rennen.

Einreichungen sind bis zum 29. Juni 2012 möglich. (sjo)