Cebit 2012: CAS Software zeigt neue Produkte

03.02.2012 | CRM

Zur Cebit 2012 stellt der CRM-Spezialist CAS Software AG gemeinsam mit seinen Partnern Software-Lösungen und Produkterweiterungen für das Beziehungsmanagement von Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Organisationen in Halle 6, Stand F16, vor.

Erstmals vorgestellt wird beispielsweise die webbasierte Lösung CAS Handel & Vertretung auf Basis der Kontaktmanagementlösung CAS PIA. Hinzu kommt eine Vielzahl an Funktionen der CRM-Mittelstandslösung in der aktuellen Version x3. Weiterentwicklungen sind live an den Messeexponaten auch von Branchenlösungen wie CAS Engineering, CAS Campus, CAS netWorks und dem Produktkonfigurator Configurator Merlin Sales zu sehen. (sjo)