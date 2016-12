Adito Software startet Mein CRM 3

14.12.2011 | CRM

Die kostenlose Vollversion der CRM-Lösung Adito online erscheint im neuen Release mit mehr Funktionalität für kleine Unternehmen, im Handwerk und Vereinen sowie für Privatpersonen.

Die Version der CRM-Lösung ADITO online „Mein CRM 3“ bietet unter anderem die Open-Office-Integration für Briefe und Auswertungen, einen integrierten Browser, zahlreiche Weiterentwicklungen in den Funktionen und Features sowie ein Plus in der Geschwindigkeit. Kleine Unternehmen, Handwerker, Vereine und haben Zugriff auf Tools für Adress-, Kontakt-, Aufgaben- und Terminmanagement, die Verwaltung von Angeboten, Rechnungen und Mahnungen, Serien-E-Mail- und Serienbrieffunktion, Kampagnen- und Verteilermanagement sowie Produktverwaltung. (sjo)