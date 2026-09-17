Bei einer seriellen Sanierung in Witten nutzte die Vonovia eine spezielle Solarfassade

Bild: Vonovia SE Bei einer seriellen Sanierung in Witten nutzte die Vonovia eine spezielle Solarfassade

Technologischer Fortschritt und sinkende Anschaffungskosten erweitern heute die Möglichkeiten der Energieversorgung von Gebäuden. So werden zum Beispiel Batteriespeicher zu einer interessanten Option, zumal die Volleinspeisung angesichts sinkender Einspeisevergütung an Bedeutung verliert.

Mieterstrommodelle lenken den Blick auf den Eigenverbrauch. Sie lassen sich mit professionellen Dienstleistern einfach umsetzen und erhöhen die Mieterzufriedenheit.

Auch die zunehmende Verbreitung von Wärmepumpen legt den Einbau von Batteriespeichern nahe. Als weitere Komponente kommt Elektromobilität ins Spiel. Ladeinfrastruktur wird perspektivisch den Stromverbrauch in Wohngebäuden erhöhen und zugleich weitere Anforderungen an seine Verfügbarkeit stellen.

Ob und wie PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe und E-Mobilität in ein Gebäude integriert werden, ist dabei immer eine Einzelfallentscheidung, wie die folgenden Beispiele zeigen.

Köln-Ossendorf: 435 Wohneinheiten werden zum Mieterstromprojekt

Eines der de...