Bild: courtneyk/GettyImages Altersgemischte Teams bieten viele Chancen für eine fruchtbare Zusammenarbeit

Viele Beschäftigte in Wohnungsunternehmen erreichen in den nächsten Jahren das Rentenalter. Sie in den Ruhestand zu verabschieden, kann angesichts des Fachkräftemangels eigentlich keine Option sein. Doch das aktive Umwerben älterer Mitarbeitender hält sich in Grenzen. Potenziale wären vorhanden.