Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum internationalen Jahr der Genossenschaften erklärt. Unter dem Motto "Cooperatives Build a Better World" wird auf die große Bedeutung von Genossenschaften weltweit aufmerksam gemacht. Der Blick über die Landesgrenzen zeigt einige interessante Besonderheiten.

Bereits 2012 gab es ein internationales Jahr der Genossenschaften – das weltweit erste Mal. Damals wie heute war und ist es das Ziel, Genossenschaften bekannter zu machen und deren vielfältige Leistungen für Wirtschaft und Gesellschaft darzustellen. Doch was macht sie so besonders? Genossenschaften sind ein weltweites Erfolgsmodell und eine Lösung für viele globale Herausforderungen unserer Zeit und sie sind in allen Lebensbereichen tätig. Die gut drei Millionen Genossenschaften haben weltweit mehr als eine Milliarde Mitglieder. Dies beweist, welche Verbreitung die Rechtsform der Genossenschaft inzwischen hat.

Das internationale Jahr der Genossenschaften bietet einen guten Anlass, einen genossenschaftlichen Sektor etwas genauer zu betrachten: die Wohnungsgenossenschaften. Dabei geht es um die Frage, welche Bedeutung haben Wohnungsgenossenschaften in den einzelnen Staaten, welche Rolle spielen Wohnungsgenossenschaften international in den jeweiligen Wohnungsmärkten und welche Zukunftspe...

