Bild: HAMBURG WASSER/ Uli Perrey Das Quartier Jenfelder Au ist ein 35 Hektar großes Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne am Übergang der beiden Hamburger Stadtteile Jenfeld und Tonndorf

Es ist ein in Deutschland bisher einmaliges Projekt für die Entwässerung und die gleichzeitige Energieerzeugung durch die Trennung von Abwasser in Schwarz-, Grau- und Regenwasser. Das Konzept, das in Hamburg umgesetzt wird, geht auf – und findet im Ausland erste Nachahmer.