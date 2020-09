Nachhaltigkeits-Zertifikate: Verwirrende Vielfalt

Alle Welt will nachhaltig. Doch wie lässt sich das messen? Und wer misst? Mittlerweile sind etliche Gütesiegel auf dem Markt – was das Problem nicht unbedingt kleiner macht

Bild: gettyImages/ erhui1979 Alle Welt will nachhaltig. Doch wie lässt sich das messen? Und wer misst? Mittlerweile sind etliche Gütesiegel auf dem Markt – was das Problem nicht unbedingt kleiner macht

Soll es NaWoh sein oder Greenproperty, LEED oder GRESB, DGNB oder vielleicht doch atmosphere? Zahlreiche Zertifikate nehmen für sich in Anspruch, die Nachhaltigkeit von Immobilien, Portfolios und Unternehmen zu dokumentieren. Der Versuch eines Überblicks.

Soll es NaWoh sein oder Greenproperty, LEED oder GRESB, DGNB oder vielleicht doch atmosphere? Zahlreiche Zertifikate nehmen für sich in Anspruch, die Nachhaltigkeit von Immobilien, Portfolios und Unternehmen zu dokumentieren. Der Versuch eines Überblicks.

Als vor zehn Jahren das Thema Nachhaltigkeit eine erste Blüte erlebte, war die Lage an der Zertifikatefront noch einigermaßen übersichtlich. Um die Vorherrschaft stritten das in den USA entwickelte LEED-System, der in Großbritannien entwickelte BREEAM-Standard und das einheimische Konzept der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Am Rande traten auch noch Exoten wie das französische Siegel HQE und der australische Green Star auf den Plan. Sie alle beurteilten die Energie­effizienz und weitere ökologische Kriterien zunächst von Neubauten und dann auch von Bestandsgebäuden.



Mittlerweile steht Nachhaltigkeit wieder ganz weit oben auf der immobilienwirtschaftlichen Agenda. Zugleich ist die Welt der Zertifikate komplizierter geworden: Denn statt Nachhaltigkeit in einem – wie einst – primär ökologischen Sinne stehen nun ESG-Kriterien im Vordergrund, die ökologische (Environmental) und soziale (Social) Aspekte ebenso wie Themen der Unternehmensführung (Governance) abdecken. Som...

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Immobilienwirtschaft. Die Immobilienzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen Immobilienwirtschaft abonnieren