Mit Softwarelösungen lassen sich Vermietungsabläufe effizient gestalten. Das führt nicht nur zur Einsparung von Zeit und Kosten, sondern auch zu zufriedenen Kunden und Mitarbeitern. Das Unternehmen Immosolve bietet mit der gleichnamigen Software den modernen digitalen Arbeitsplatz für die Vermietung.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Live Feedback für Interessenten. 24/7 Zugriff auf die eigenen Daten

Zugriff auf alle Daten von überall: Alle Informationen zu Objekten und Bewerber stets im Blick

Ein moderner Arbeitsplatz für alle Mitarbeiter, der auch mobil (beispielsweise bei Besichtigungen) genutzt werden kann

DSGVO konforme Datenhaltung und -löschung von Bewerber

Die Vermietung auf digitale Füße stellen: Endlich zufriedene Kunden und Mitarbeiter

Im Vermietungsprozess sind häufig beide Seiten frustriert: Für Mitarbeiter ist der kommunikative Aufwand, insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten, sehr hoch und für Bewerber nicht transparent, wie die Wohnungen vergeben werden. Schließlich fühlen sich letztere nicht als Kunden behandelt.

Dieses Problem löst die Software Immosolve: Mitarbeiter erhalten einen modernen, digitalen Arbeitsplatz, aus dem sich die Vermietungsabläufe spielerisch aus einer Oberfläche steuern lassen. Als Cloud-Lösung ist Immosolve auch mobil immer abrufbar, zum Beispiel über ein Tablet. So stehen alle Informationen auch bei Besichtigungen vor Ort zur Verfügung.

Bewerber sind durch Immosolve stets in den Prozess eingebunden und können mithilfe digitaler Formulare selbst ihre Gesuche anlegen, erhalten Informationen über die nächsten Schritte im Prozess und können ihre Daten hochladen. Die lästige Kommunikation per E-Mail mit dem Vermieter, entfällt dadurch.

Durch Schnittstellen wie z.B. zur ERP-Software oder SCHUFA stellt Immosolve sicher, dass Mitarbeiter alle für die Vermietung benötigten Daten in Immosolve vorfinden. Durch eingestellte Automatismen kann die Software darüber hinaus sicherstellen, dass die Personendaten von Bewerber gemäß den Anforderungen der DSGVO erfasst, aufbewahrt und auch wieder gelöscht werden.

