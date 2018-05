Die ZBI Zentral Boden Immobilien AG hat nach eigenen Angaben im Jahr 2012 einen Rekord beim platzierten Eigenkapital erzielt: Insgesamt 102 Millionen Euro legten Anleger in Produkte der Erlanger an. Die meisten Gelder flossen in den Ende Januar geschlossenen Wohnimmobilienfonds ZBI Professional 7.Weiter