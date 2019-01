WVG Greifswald gewinnt Ikanos-Awards 2013

Bild: Stockbyte The winner is: Die WVG Greifswald

Deloitte verlieh am heutigen Freitag auf der Immobilien-Fachtagung in Wiesbaden den Ikanos-Award an das "effizienteste deutsche Wohnungsunternehmen". Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG).