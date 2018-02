Die neue Initiative will das gemeinschaftliche Zusammenleben in Nachbarschaften stärken (Symbolfoto) Bild: Corbis

Die Integration in den Quartieren ist angesichts deutlich gestiegener Zuwanderungszahlen in den letzten Jahren ein zentrales Thema für die Wohnungswirtschaft geworden. Mit einer neuen Initiative wollen der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. und das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für einen stärkeren Austausch und eine bessere Kommunikation in den Quartieren sorgen.

Die Initiative hat das Ziel, das gemeinschaftliche Zusammenleben in Nachbarschaften zu fördern und die Integration in den Quartieren zu erleichtern. Dafür haben der GdW und das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ) gemeinsam mit einer syrischen Partnerorganisation ein Schulungs- und Integrationskonzept entwickelt. Gefördert wird das Projekt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Zentrales Element ist die neue Internetseite integration.wohnungswirtschaft.de. Hier stellen die Partner der Initiative Materialien zum Download zur Verfügung, die Wohnungsunternehmen bei ihrer Integrationsarbeit unterstützen sollen. Dazu gehören zum Beispiel Handlungsempfehlungen für die Durchführung von Mieterworkshops sowie Informationsblätter in den Sprachen Deutsch, Arabisch und Englisch zu Themen rund ums Wohnen in Deutschland. Des Weiteren werden Best-Practice-Beispiele zur Integrationsarbeit in den Quartieren aus dem gesamten Bundesgebiet auf der Internetseite veröffentlicht.



Verband fordert bundesweites Zuschussprogramm für Integration



Nicht nur die Kommunikation im Quartier soll gestärkt werden: Mit der neuen Plattform wolle man auch den Austausch unter den Wohnungsunternehmen fördern, erklärte Rüdiger Grebe, Leiter der EBZ Akademie. GdW-Präsident Axel Gedaschko betonte darüber hinaus, die Anforderungen an die Integrationsarbeit in den Wohnquartieren würden weiter zunehmen. Die neue Plattform solle deshalb dabei helfen, einen systematischen Ansatz und Unterstützungsinstrumente zur Integration von neuen Mietern in den Quartieren zu entwickeln. Gedaschko appellierte auch an die Politik: "Um die wachsenden Herausforderungen in den Quartieren erfolgreich bewältigen zu können, brauchen wir darüber hinaus in Deutschland ein bundesweites Zuschussprogramm für Integration", forderte der GdW-Chef.

Ergänzend zu dem neuen Angebot auf der Internetplattform biete die EBZ Akademie zudem regelmäßig Trainings für Mitarbeiter in Wohnungsunternehmen zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ an, teilten die Partner der Initiative in einer Presseinformation mit. In den Trainings würden die Teilnehmer zu Experten ausgebildet, die die typischen Herausforderungen von Migranten in ihrem Alltag, in ihrer Wohnsituation und im Quartier kennenlernen. Die Sensibilisierung für interkulturelle Kommunikation erleichtere die persönliche Kommunikation und den Umgang mit anderen Kulturen und runde das Schulungs- und Integrationskonzept ab.