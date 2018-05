NCC startet mit dem Verkauf der ersten zehn von insgesamt 24 Reihen- und Doppelhäusern in der Lily-Braun-Straße in Berlin-Kaulsdorf. Ab November entstehen in zwei Bauabschnitten auf Grundstücken zwischen 140 und 267 Quadratmetern drei Doppel- und 18 Reihenhäuser.Weiter