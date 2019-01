Bild: UGNHWS / Annika List Wollen neues Leben ins Alte Gericht bringen: (v. li.) Dominik Hofmann (Heimathafen), Ulrich Albersmeyer (NH), OB Sven Gerich, Tobias Bundschuh (NH) und Albrecht von Schnurbein (Heimathafen)

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt will das denkmalgeschützte ehemalige Gerichtsgebäude in Wiesbaden sanieren: Entstehen sollen 48 Mietwohnungen und Gewerbeflächen. Letztere soll die Heimathafen GmbH & Co. KG, ein Anbieter von Coworking Spaces und Kreativräumen, mieten. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet. Bis Herbst 2021 soll das Alte Gericht bezugsfertig sein.