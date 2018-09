Dachausbau kann in Ballungsgebieten für neuen Wohnraum sorgen (Symbolfoto)

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Dachausbau kann in Ballungsgebieten für neuen Wohnraum sorgen (Symbolfoto)

Wohnraum wird immer knapper. Um intelligente Lösungen zur Nachverdichtung zu finden, haben die Zebau GmbH und die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH einen Ideenwettbewerb zum Thema "Dachausbau" ausgerufen.

Wohnraum wird immer knapper. Um intelligente Lösungen zur Nachverdichtung zu finden, haben die Zebau GmbH und die Roto Dach- und Solartechnologie GmbH einen Ideenwettbewerb zum Thema "Dachausbau" ausgerufen.

Der Wettbewerb richtet sich an Wohnungsunternehmen, Architekten, Ingenieure, Bauträger und Investoren. Im Mittelpunkt des Interesses steht die Nutzung vorhandener Gebäude in der Metropolregion Hamburg. Die eingereichten Projektbeispiele müssen zum Zeitpunkt der Prämierung noch in der Planung sein, aber bis Ende 2016 realisiert werden.





Die eingereichten Beiträge sollten die aktuellen Anforderungen an innerstädtisches Wohnen erfüllen, energieeffizient umsetzbar, finanzierbar und ressourcenschonend sein. Durch den Ideenwettbewerb sollen Konzepte entwickelt werden, die eine Nachverdichtung bestehender Quartiere ermöglichen, um neuen Wohnraum in Ballungsgebieten zu schaffen.