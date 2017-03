Integrationspreis 2017: Die Nominierten stehen fest

23.03.2017 | Auszeichnung

Die Auslober des Preis Soziale Stadt haben den Integrationspreis 2017 ausgelobt (Symbolfoto)

Bild: Stockbyte

Für den Integrationspreis 2017, der unter dem Motto "Zusammenleben mit den neuen Nachbarn" steht, wurden zwölf Projekte nominiert – darunter auch drei Projekte von Wohnungsunternehmen: Die Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH, die BSG-Allgäu Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG und die Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH sind unter den Einreichern, deren Projekte ausgewählt wurden.

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. hat den Integrationspreis 2017 gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag, der AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., dem vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. und dem Deutschen Mieterbund e.V. ausgelobt. Der Preis wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unterstützt.



Die Zuwanderung stellt eine Herausforderung für das Zusammenleben in den Städten und Gemeinden dar. Mit dem bundesweiten Wettbewerb wollen die Auslober des bekannten Preis Soziale Stadt besondere Leistungen bei der Integration von Zuwanderern in Nachbarschaften und Wohnquartieren würdigen.



Die Nominierten in der Kategorie "Netzwerke"

Willkommenskultur über Ortsgrenzen hinweg in Berkenthin

Netzwerk von Ehrenamtlichen und Verwaltung im ländlichen Raum

Einreicher: Runder Tisch für Willkommenskultur und Gemeinde Berkenthin

Netzwerk von Ehrenamtlichen und Verwaltung im ländlichen Raum Einreicher: Runder Tisch für Willkommenskultur und Gemeinde Berkenthin ABCami – Alphabetisierung und Grundbildung an Moscheen

Alphabetisierungskurse in Deutsch und in Muttersprachen

Einreicher: Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben e.V.

Alphabetisierungskurse in Deutsch und in Muttersprachen Einreicher: Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben e.V. Pro wohnen international in Köln

Niedrigschwellige Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen

Einreicher: Internationaler Verein für Frieden und Gerechtigkeit -Pro Humanitate e.V

Niedrigschwellige Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen Einreicher: Internationaler Verein für Frieden und Gerechtigkeit -Pro Humanitate e.V Offen.bunt.anders – für ein offenes und vielfältiges Gräfenhainichen

Interessengemeinschaft unterstützt Geflüchtete, um Kontakte zu Einheimischen aufzubauen und Vorurteile zu beseitigen

Einreicher: Interessengemeinschaft der Volkssolidarität Gräfenhainichen

Interessengemeinschaft unterstützt Geflüchtete, um Kontakte zu Einheimischen aufzubauen und Vorurteile zu beseitigen Einreicher: Interessengemeinschaft der Volkssolidarität Gräfenhainichen Zusammenleben mit neuen Nachbarn in Rheinsberg

Netzwerk zur Förderung eines friedlichen Zusammenlebens durch Vermittlung von Wohnung und Begleitung im Alltag

Einreicher: Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH

Netzwerk zur Förderung eines friedlichen Zusammenlebens durch Vermittlung von Wohnung und Begleitung im Alltag Einreicher: Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH Wohnbrücke Hamburg

Private Vermieter helfen bei der Unterbringung und Integration Geflüchteter

Einreicher: Stiftung Wohnbrücke Hamburg

Die Nominierten in der Kategorie "Nachbarschaften"

Tauchen im Schulsportunterricht

Vermittlung von sozialen Kompetenzen über den Sport hinaus

Einreicher: Kepler-Schule, Berlin-Neukölln

Vermittlung von sozialen Kompetenzen über den Sport hinaus Einreicher: Kepler-Schule, Berlin-Neukölln Flüchtlingen ein Gesicht geben

Ein Projekt von jungen Flüchtlingen für junge Flüchtlinge

Einreicher: AWO Arbeiterwohlfahrt Hochsauerland/ Soest

Ein Projekt von jungen Flüchtlingen für junge Flüchtlinge Einreicher: AWO Arbeiterwohlfahrt Hochsauerland/ Soest Betreuung von Asylbewerbern – von der Ankunft bis zur ersten eigenen Wohnung

Umfassende Kooperation zwischen Stadt und Wohnungsgenossenschaft

Einreicher: BSG-Allgäu Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG

Umfassende Kooperation zwischen Stadt und Wohnungsgenossenschaft Einreicher: BSG-Allgäu Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG Offene Nachbarschaftswerkstatt

Werkstatt trägt als Qualifikations- und Begegnungsraum zur Quartiersentwicklung und Arbeitsmarktintegration bildungsferner junger Erwachsener bei

Einreicher: Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit e.V. Marburg

Werkstatt trägt als Qualifikations- und Begegnungsraum zur Quartiersentwicklung und Arbeitsmarktintegration bildungsferner junger Erwachsener bei Einreicher: Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit e.V. Marburg Zusammenleben ist machbar – Herr Nachbar

Von der Willkommenskultur zur Teilhabe von Flüchtlingen in Bremen-Lüssum

Einreicher: Haus der Zukunft e.V. Bremen

Von der Willkommenskultur zur Teilhabe von Flüchtlingen in Bremen-Lüssum Einreicher: Haus der Zukunft e.V. Bremen Der Frankfurter Weg

Dezentrale Unterbringung und Integration in der Nachbarschaft

Einreicher: Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

Auf der Preisverleihung am 13.6.2017 in Hamburg wird bekannt gegeben, wer den Integrationspreis in den beiden Kategorien "Netzwerk" und "Nachbarschaften" erhält.