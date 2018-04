Der modernisierte Wohnungsbestand Bild: Volkswagen Immobilien

Volkswagen Immobilien investiert 500.000 Euro in die energetische Sanierung seines Bestandes in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Wolfsburg. Dabei erhalten die Gebäude ein Wärmedämmverbund-System mit einer neu angestrichenen Fassade. Auch die Kellerdecken werden umfassend gedämmt.

Zudem erhalten alle Wohnungen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße Vorstell-Balkone, die künftig mehr Freifläche bieten. Insgesamt investiert das Unternehmen in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro in die Modernisierung und Sanierung. Die Modernisierungsschwerpunkte liegen in Fallersleben, Detmerode und der Nordstadt.