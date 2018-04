In den ersten beiden Monaten des Jahres 2015 haben mehr als 2.600 Menschen aus verschiedenen Ländern Zuflucht in Sachsen gesucht (Symbolfoto) Bild: Digital Vision

Der vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. baut unter Beteiligung von sächsischen Wohnungsunternehmen, dem Freistaat Sachsen und weiteren Partnern im Projekt "Ankunft-Zukunft" ein Netzwerk auf, das die Integration von Flüchtlingen fördern soll.

Auf der Immobilien Real Estate Mitteldeutschland am 23.4.2015 stellt Rainer Seifert, Verbandsdirektor des vdw Sachsen, das Projekt "Ankunft-Zukunft" vor.

Das Projekt setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: In einem ersten Schritt sollen geeignete Unterkünfte geschaffen werden. Der zweite Schritt ist ein Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten in Form von Praktika zur beruflichen Orientierung oder Ausbildungsplätzen. Der dritte Schritt ist es, den Asylsuchenden vollwertige Arbeitsplätze anbieten zu können.

An der Bereitstellung von Wohnraum beteiligen sich bisher die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH, die SEEG Meissen mbH, die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH, die Gagfah Group, die Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig, die Wohnungsbaugesellschaft Zittau mbH und die Gebäude-Gesellschaft L. O. Beschäftigungsmöglichkeiten werden zum Beispiel von der WG Aufbau angeboten; mit Know-how und Betreuung beteiligen sich unter anderem die CAWG eG und das IQ Netzwerk Sachsen – Integration durch Qualifizierung.

In der Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft, Ausgabe 4/2015, sind mehrere Artikel erschienen, die sich mit Flüchtlingsunterbringung und Willkommenskultur befassen.

Weitere interessante News zum Thema Flüchtlingsunterbringung lesen Sie hier:

Wettbewerb "Menschen und Erfolge" zum Thema "In ländlichen Räumen willkommen"

GAG und Stadt Köln erarbeiten Konzept zur Flüchtlingsunterbringung

Flüchtlingsheime: Kreativität contra Container