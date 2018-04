Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) erstellt in zwei Gebieten in Ludwigsburg 14 neue Reihenhäuser und zehn Eigentumswohnungen. Im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil entstehen zehn Häuser, in Ludwigsburg-Neckarweihingen vier Reihenhäuser und zehn Wohnungen.Weiter