Die Buwog, eine 100-prozentige Tochter der Immofinanz Group, hat in Kärnten 35 Objekte mit 781 Wohnungen an den österreichischen Bauträger ÖSW verkauft. Das Unternehmen will sich weiter auf die Kernmärkte konzentrieren: Der Fokus liegt auf Berlin und dem Großraum Wien.Weiter