Das Projekt "Grüne Mitte" in Sömmerda wurde mit dem Thüringer Preis der Wohnungswirtschaft ausgezeichnet Bild: WOBAG Sömmerda/Thüringen e.G.

Anlässlich der Tage der Thüringer Wohnungswirtschaft wurde Anfang Juni der Thüringer Preis der Wohnungswirtschaft in Suhl verliehen. Die "Grüne Mitte" in Sömmerda bei Erfurt wurde in der Kategorie "WohnRäume" ausgezeichnet. Zwei weitere Projekte wurden mit Anerkennungen gewürdigt.

Der Wohnpark "Grüne Mitte" zeigt ein Ensemble aus sieben Mehrfamilienhäusern, von denen sechs durch ein gläsernes Atrium und Laubengänge miteinander verbunden sind. Das Projekt wurde von der Wohnungsbaugenossenschaft Sömmerda/Thüringen eG auf einem ehemaligen Sportplatz realisiert. Die Wohnungen sind barrierearm, verfügen über schnelles Internet und sind als Neubau mit einer Miete von 8,90 Euro pro Quadratmeter bezahlbar. Damit entstand in Sömmerda eine wohn- und lebenswerte Alternative, die sowohl Berufspendler als auch Senioren aus Stadt und Land anlockt und hält.

"Wir hatten erst Sorge, ob unser Konzept aufgeht. Doch nach nicht einmal drei Monaten waren alle Wohnungen belegt. Wir haben vor allem neue Genossenschaftsmitglieder von unserem Angebot überzeugen können", Frank Richter, Vorstandsvorsitzender der WOBAG Sömmerda

Lesen Sie mehr zur "Grünen Mitte" in Sömmerda in der neuen DW 07/2018.

Weitere Projekte erhielten Anerkennung

Auch die jenawohnen GmbH erhielt eine Anerkennung für ihr Projekt "Seniorenwohnanlage Mittendrin" im Jenaer Stadtteil Blankenhain. Für das Projekt wurde ein einsturzgefährdetes Haus abgerissen. Der Neubau entstand unter besonderer Berücksichtigung der Bau- und Folgekosten, die zum Beispiel durch Fertigbadzellen verringert werden konnten. Die Miete beträgt derzeit 7,36 Euro pro Quadratmeter. Das Projekt "Seniorenwohnanlage Mittendrin" der jenawohnen GmbH erhielt eine Anerkennung Bild: jenawohnen GmbH

Die zweite Anerkennung erhielt die RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH. Ihr gelang es, ein um 1600 geschaffenes herrschaftliches Renaissancegebäude mit Hilfe von Fördermitteln zu erhalten. Die RUWO schuf im Wohnquartier Vorwerksgasse 13/Stiftsgasse 27 acht Wohnungen mit einem autofreien, grünen Wohnhof zu einer Grundmiete von 6,00 Euro pro Quadratmeter. Hofansicht des Wohnquartiers Vorwerkgasse 13/Stiftsgasse 27 der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH Bild: RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH

Thüringer Preis der Wohnungswirtschaft

Konzepte, die zukunftstauglich sind und Antworten auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen finden, sind Gegenstand des neu ausgerichteten Thüringer Preises der Wohnungswirtschaft.

"Unser Preis soll zur Nachahmung anregen und den Wissens- und Erfahrungstransfer noch mehr beflügeln. Denn die schönste Fassade nützt nichts, wenn die Wohnung nicht bezahlbar ist und das Miteinander im Haus nicht funktioniert", Frank Emrich, Verbandsdirektor des Verbandes Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.

Der Thüringer Preis der Wohnungswirtschaft wird durch den Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw) in Kooperation mit der Architektenkammer Thüringen und dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vergeben. Die Schirmherrschaft hat das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft übernommen. Nachdem im Jahr 2018 in der Kategorie "WohnRäume" die gestalterische Qualität in Verbindung mit der sozialen Brauchbarkeit im Fokus steht und zum Nachahmen anregen soll, lobt der vtw in 2019 die Wettbewerbskategorie "WohnWerte" aus.

Das könnte Sie auch interessieren:

15. DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft verliehen

Thüringen: Wohnungsmieten liegen unter dem Bundesdurchschnitt