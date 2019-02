Termin Wohnungswirtschaft: Verkehrssicherungspflichten

Am 7. November 2013 findet in Hamburg die Praxisreihe "Verkehrssicherung" statt.

"Das Thema Verkehrssicherungspflichten ist in der Wohnungswirtschaft momentan in aller Munde. Alle Eigentümer eines Wohngebäudes sind verkehrssicherungspflichtig und haben ihre Liegenschaften stets in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Viele Unternehmen haben in der einen oder anderen Form bereits Aufgaben im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ausgeführt. Es gibt mehr als 200 Prüfbereiche, die regelmäßig überwacht werden müssen und sich über die Bereiche Gebäude innen, Gebäude außen sowie die Außenanlagen erstrecken. Die große Anzahl von Prüfpunkten, multipliziert mit einem großen Wohnungs- oder Gebäudebestand ergibt eine kaum überschaubare Informationsflut. Dazu kommen regelmäßig Neuerungen durch den Gesetzgeber und die Rechtsprechung.

Unser Praxisdialog Verkehrssicherung informiert Sie über die aktuellen rechtlichen Entwicklungen, bietet wohnungswirtschaftliche Praxisbeispiele und gibt einen Einblick in innovative Software zur Sicherstellung der Verkehrssicherung. Die Vorträge bieten Raum, um Fragen zu stellen und mit den geladenen Experten zu diskutieren."