Termin Wohnungswirtschaft: Städtebau 1960 1970er Jahre

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Beim difu-Seminar in Berlin geht es um den Städtebau der 1960 und 1970er Jahre

Am 21. und 22. November 2013 findet in Kooperation mit dem Deutschen Städtetag das Difu-Seminar „Architektur und Städtebau der 1960er und 70er Jahre“ in Berlin statt.