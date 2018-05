Im März 2013 dreht sich in Bad Wörishofen alles um das Thema Holz. Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Vom 13. bis 14. März 2013 findet in Bad Wörishofen das vierte HolzBauSpezial statt. Die Veranstaltung widmet sich dem Thema „Akustik&Brandschutz im Holz- und Innenausbau“.

Die zweitägige Fachveranstaltung wird praxisgerechte Lösungen vorstellen, welche den Anforderungen sowohl an den Brandschutz, als auch an die Raumakustik und den Schallschutz gerecht werden. Als Themenschwerpunkte sind unter anderem „Leistungsumfang Schall- und Brandschutz“, „Akustik: Aktuelle Normung und Entwicklung“, „Brandschutz: Aktuelle Normung und Entwicklung“ sowie „Gemeinsame Herausforderungen“ geplant. Neben der Wissensvermittlung durch die Fachreferenten haben Besucher auch die Möglichkeit, sich in der angegliederten Fachausstellung über neueste Entwicklungen zu informieren.

Weitere Informationen: www.forum-holzbau.com