Termin für die Wohnungswirtschaft: Zukunft Lebensräume 2013

In Frankfurt am Main findet die erste interdisziplinäre Kongressmesse "Zukunft Lebensräume" statt Bild: La Liana ⁄ pixelio

Am 29. und 30. Oktober 2013 findet in Frankfurt am Main die erste interdisziplinäre Kongressmesse „Zukunft Lebensräume“ statt. Thema sind die Auswirkungen des demografischen Wandels in Deutschland.