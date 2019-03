Termin für die Wohnungswirtschaft: Wohnungsgenossenschaft Sachsen

Bild: www.kimolivergottschalk.com Beim Tag der Architektur in Sachsen kann der Neubau besichtigt werden

Beim diesjährigen Tag der Architektur in Sachsen am 29. und 30. Juni 2013 ist auch die Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eG vertreten. Sie präsentiert einen Neubau eines Energieeffizienzhauses in der Heubnerstraße 6a in Dresden.