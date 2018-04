Das Unternehmertreffen zum Thema Recht in der Wohnungswirtschaft wird in zwei Städten angeboten. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Am 12. Juni 2013 findet in Lehrte bei Hannover und in Braunschweig jeweils ein Unternehmertreffen zu dem Stichwort „Recht in der Wohnungswirtschaft“ statt. In Lehrte wird die Veranstaltung von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, in Braunschweig von 16 Uhr bis 20 Uhr angeboten.

Als Themen der Veranstaltung sind folgende geplant: Bauträgervertragsrecht: Die Abnahme des Gemeinschaftseigentums und andere Fallstricke, Mietrechtsänderungsgesetz – Auswirkungen auf den Vermieter sowie Einfluss des Demografischen Faktors auf die Immobilienvermarktung.

Es referieren: Rechtsanwalt Dr. Rüdiger Scheller, Fachanwalt für Baurecht, Notar Rüdiger Giesemann, Rechtsanwalt Volker Wiegemann, Fachanwalt für Mietrecht und Ronald Bosch, Key Account-Manager Wohnungswirtschaft.