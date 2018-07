Impressionen der vorangegangenen Veranstaltung Bild: Transferstelle für Rationelle und Regenerative Energienutzung Bingen - TSB

Am 26. Februar 2013 veranstalten die Transferstelle Bingen (TSB) und die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz und der Fachhochschule Bingen die achte Fachtagung „Gebäudeenergie und Wärmepumpe“.

Das Programm der Veranstaltung ist in die Schwerpunkte „Trends in der Gebäudetechnik“, „Praxisbeispiele Wärmepumpe“ und „Anlagenkonzept“ unterteilt. Dabei sollen unter anderem Themen wie „Intelligente Gebäudetechnik – Vernetzte Welten“, „die künftige Energieeinsparverordnung – neue Rahmenbedingungen für Wärmepumpen in Gebäude“, „Photovoltaik-Steigerung des Eigenstromverbrauchs durch Batterietechnik“ und „BHKW in der Wohnungswirtschaft – Betreibermodell Eigenstromvermarktung“ beleuchtet werden. Ferner wird im Rahmen der Tagung der RWE Innovationspreis Wärmepumpe 2012 verliehen werden. Die innovativsten und zukunftsweisendsten Preisträger und weitere Projekte werden vorgestellt. Die Tagung richtet sich an Gebäudeenergieberater, Fachplaner, Handwerker sowie Mitarbeiter von Energieversorgungsunternehmen, Kommunale Vertreter sowie Vertreter der Wohnungswirtschaft.

