Termin für die Wohnungswirtschaft: 7. Deutscher AAL-Kongress

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Wohnen-Pflege-Teilhabe"

Der 7. Deutsche AAL-Kongress, der am 21. und 22. Januar 2014 in Berlin stattfindet, steht unter dem Leitthema „Wohnen – Pflege – Teilhabe“. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist er der Leitkongress in Deutschland.