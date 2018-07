Kompetent – klar – meinungsstark! Seit über 65 Jahren ist die DW Die Wohnungswirtschaft als verlässliche, unabhängige Informationsquelle für Sie immer am Puls der Zeit! Testen Sie jetzt das Magazin für die Wohnungswirtschaft. Weiter

Dass Innovation nicht unbedingt von Großkonzernen in den Metropolen ausgehen muss, beweist die Joseph-Stiftung Bamberg. Das kirchliche Wohnungsunternehmen in Oberfranken forscht seit Jahren an Digitalisierungsthemen und hat mittlerweile eine digitale Gesamtstrategie entwickelt, die interne Prozesse ebenso abdeckt wie den Umgang mit den eigenen Kunden und mit anderen Unternehmen. Die Belohnung dafür ist der DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2016. Weiter