Auch wenn die Wohnungsversorgung in wesentlichen Teilen durch den Markt erfolgt, so muss die öffentliche Hand dennoch sicherstellen, dass alle Bevölkerungsschichten qualitativ und quantitativ angemessen mit Wohnraum versorgt werden. Die Vergabe belegungsgebundener Wohnungen muss in vielen Fällen zwischen Vermieter und Kommune abgestimmt werden. In Stuttgart erfolgt dies mittlerweile über ein optimiertes CRM-System des kommunalen Wohnungsunternehmens.Weiter