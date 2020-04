Startup-Accelerator: Hubitation Contest – Bewerbung läuft

Startschuss in Berlin: Dr. Thomas Hain, Leitender NHW-Geschäftsführer, bei der Auftaktveranstaltung für den Hubitation Contest 2020

Der Hubitation Contest der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt geht in die dritte Runde. Gesucht sind Startups mit Ideen rund um das Thema "Innovatives Wohnen". Die Bewerbungsfrist für den Wettbewerb 2020 endet am 31. Mai.

Premiere des Hubitation Contest war im Jahr 2018. Jetzt sucht der Startup-Accelerator, Tochter von Hessens größtem Wohnungsunternehmen Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW), unter dem Motto "Wenn Innovation auf Erfahrung trifft, nennen wir das Hubitation" neue Ideen für den Wettbewerb 2020. Der Startschuss erfolgte vor kurzem in Berlin – dort wurden auch Neuigkeiten verkündet.

Innovative Ideen gesucht – von Bau und Modernisierung über Smart Living bis Mieterservice

Für den Hubitation Contest können sich Startups mit Lösungen zum Bauen und Modernisieren von Wohnraum oder Smart-Living-Ideen und Mieterservices bewerben. Gefragt sind aber auch Lösungen zu einer energetischen und sozialen Quartiersentwicklung. "Oder auch Innovationen, mit denen wir uns und unsere Branche zukunftsfähig aufstellen können", erklärt Dr. Thomas Hain, Leitender NHW-Geschäftsführer.

Teilnehmen kann jeder mit einer guten Idee – egal, ob es sich um eine Dienstleistung, eine Technologie oder ein neues Produkt handelt, egal, ob die Idee noch Vision oder bereits fertig entwickelt ist – und ob das Startup noch ganz am Anfang steht oder sich schon einen Namen gemacht hat.

Die Bewerbung für den Hubitation Contest 2020 ist ab sofort möglich: via Video-Clip von maximal drei Minuten Länge. Einsendeschluss ist der 31.52020.

Call for ideas: Weitere Informationen und den Link zur Bewerbung gibt es hier.

Bild: Foto: NHW / Walter Vorjohann Lockerer Austausch beim Auftakt zum Hubitation Contest 2020 (v.l.n.r.): NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer, Dr. Jens Prinzhorn (Stadt und Land) und Emanuel Heisenberg (Ecoworks)

Contest-Gewinner darf zur Expo Real – falls Corona dem Termin keinen Strich durch die Rechnung macht

Bereits vor Bekanntgabe der Finalisten für den Hubitation Contest 2020 werden ausgewählte Startups, die sich beworben haben, von GdW-Präsident Axel Gedaschko zum "Wohn-Zukunfts-Tag 2020" am 17. Juni eingeladen. Der Termin findet in diesem Jahr wegen der Coronakrise in digitaler Form statt.

Außerdem wird das Hubitation-Team bis zum 1. Juli gemeinsam mit den NHW-Geschäftsführern Dr. Thomas Hain, Dr. Constantin Westphal und Monika Fontaine-Kretschmer eine Auswahl aus allen Bewerbern zusammenstellen, die vom 21. bis 25. September bei der Startup Week in Frankfurt in einem Workshop aus ihrer Lösung ein Pilotprojekt entwickeln können. Der Pitch vor Jury und Publikum soll bei den Hubitation Finals am 24. September im Deutschen Architekturmuseum stattfinden. Die Jury besteht aus der NHW-Geschäftsführung und weiteren Experten, darunter auch der GdW.

Der Sieger des Hubitation Contest 2020 wird ebenfalls am 24. September gekürt: Er soll sein Konzept auf der internationalen Immobilienmesse Expo Real 2020 in München am Stand der NHW präsentieren, sollte bis dahin die Coronakrise überwunden sein – Vertragsangebot und zukünftige Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen.

Neuer Associate, neue Mentoren für den Startup-Accelerator Hubitation

Zum Start des Contests vor Kurzem in Berlin haben die Macher von Hubitation auch Neuigkeiten verkündet. Die Meravis Immobiliengruppe aus Hannover ist jetzt dritter Associate und damit Teil des Netzwerks. Das Unternehmen bewirtschaftet in der Region Hamburg und Hannover sowie in Bielefeld und Düsseldorf rund 11.000 Wohnungen. Weitere Associates sind die Baugenossenschaft Langen eG und die Volkswohnung aus Karlsruhe.

Neu ist auch das Business Meeting mit einem erweiterten Kreis an Mentoren. Das Treffen mit den Entscheidern aus der Wohnungswirtschaft kann wahlweise auch in digitaler Form stattfinden und richtet sich an jene, die von einer Idee überzeugt sind und wissen wollen, was Experten aus der Szene dazu sagen. Neu im Kreis der Hubitation-Mentoren sind GdW-Präsident Gedaschko, Dr. Axel Tausendpfund, Vorstand und Verbandsdirektor des VdW Südwest, Wolf-Bodo Friers, Vorstand der Baugenossenschaft Langen, Geschäftsführer Matthias Herter von Meravis und Stefan Storz, Geschäftsführer der Volkswohnung.

Meet the mentor: Bewerbungen für das Business-Meeting sind hier möglich.





