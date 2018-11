Bild: Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt Die Feierlichkeiten 2018 fanden im Rahmen des 6. Berliner Abends des Kompetenzzentrum Stadtumbau Sachsen-Anhalt in der Bundesvertretung des Landes in Berlin statt

Der Stadtumbau Award Sachsen-Anhalt wurde erstmals im September 2018 vergeben. Preisträger waren die Städte Aschersleben und Schönebeck. Nun geht der Wettbewerb unter dem Motto "Zukunft Wohnen" in die zweite Runde. Der Aufruf richtet sich vor allem an Bauherren von neu gebauten und modernisierten Mehrfamilienhäusern mit Mietwohnungen. Die Bewerbungsfrist endet am 15.2.2019, verliehen wird der Preis dann im Oktober.