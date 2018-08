Die Wohnungswirtschaft steht vor Veränderungen: Durch die zunehmende Digitalisierung müssen sich die Unternehmen anders aufstellen. Wie sie das tun, zeigt unsere neue Serie: Alle 14 Tage stellen wir ein Wohnungsunternehmen oder eine Baugenossenschaft mit ihren Zukunftsvisionen vor. Den Auftakt macht die Neue Lübecker: Als eine der größten Genossenschaften des Nordens hat sie sich vor gut sechs Jahren aufgemacht, in Sachen Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen zu einem bundesweiten Vorreiter zu werden.

Die Wohnungswirtschaft steht vor Veränderungen: Durch die zunehmende Digitalisierung müssen sich die Unternehmen anders aufstellen. Wie sie das tun, zeigt unsere neue Serie: Alle 14 Tage stellen wir ein Wohnungsunternehmen oder eine Baugenossenschaft mit ihren Zukunftsvisionen vor. Den Auftakt macht die Neue Lübecker: Als eine der größten Genossenschaften des Nordens hat sie sich vor gut sechs Jahren aufgemacht, in Sachen Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen zu einem bundesweiten Vorreiter zu werden.

Trotz aller Digitalisierungsprozesse: Auf Wunsch schickt die Neue Lübecker ihren Mitgliedern Benachrichtigungen nach wie vor auch auf dem Postweg zu.

„Man tut sich als Unternehmen keinen Gefallen, wenn man den analogen Weg abschneidet.“ Vorstandsmitglied Marcel Sonntag

Es gehe schließlich darum, einen Mehrwert für Kunden und Unternehmen zu schaffen – und nicht um das Verfolgen eines Dogmas. Mit dieser pragmatischen Herangehensweise investiert die Neue Lübecker seither konsequent in die Digitalisierung von internen und externen Prozessen. Damit einher gehen neue Kommunikationswege zwischen Vermietern, Mietern, Handwerkern und weiteren Dienstleistern.

Neue Lübecker: 17.000 Mitglieder, 15.400 Wohnungen

Die Neue Lübecker zählt mit mehr als 17.000 Mitgliedern und gut 15.400 Wohnungen im eigenen Bestand zu den größten Genossenschaften Norddeutschlands. Sie vermietet an Standorten in drei Bundesländern, von Schwerin bis Elmshorn und Hamburg. Vor allem hat die Genossenschaft in ihrer fast 70-jährigen Geschichte immer selbst gebaut. Allein in den vergangenen fünf Jahren waren es fast 900 Wohnungen. Insofern kommuniziert die Genossenschaft mit sehr unterschiedlich organisierten Partnern von der Behörde über Architekten bis hin zu Baufirmen und Technikdienstleistern und natürlich Mietern.

Vorbilder waren Unternehmen aus Dänemark und Schweden

Mit der Einführung des SAP-Standards 2012 begann die Neue Lübecker, interne und externe Prozesse zu digitalisieren.

„Wir haben dabei viel von Firmen in unseren skandinavischen Nachbarländern gelernt, mit denen wir uns regelmäßig austauschen.“ Vorstandsmitglied Marcel Sonntag

Dänemark und Schweden waren bei der Datenverarbeitung häufig einen Schritt weiter. Die Genossenschaft scannte sämtliche Mieterakten, die nun digital verfügbar sind, und stellte auch die Prozesse im Zusammenhang mit dem Rechnungsdurchlauf um. Derzeit stehen Sonntag und seine Kollegen mit Versorgern wegen der Rechnungsorganisation in Kontakt; dabei geht es nicht nur darum, Rechnungen online zu erstellen, sondern auch um das Auslesen von Informationen aus diesen Rechnungen und den Import in das SAP-System der Genossenschaft.

Bild: mauritius images / Westend61 / Uwe Umstätter Wohnungsübergaben und –begehungen will die Neue Lübecker künftig per Tablet steuern.

Ein junges Team hilft bei der Umsetzung der digitalen Strategie

Die Mitarbeiter kommunizieren mittels Intranet; Lösungen, Antworten und Anweisungen zu internen Abläufen und Fragestellungen bietet ein E-Handbuch. Dabei profitieren Sonntag und sein Vorstandskollege von einem jungen Team, in dem neue Mitarbeiter früh Verantwortung übernehmen und Prozesse im Unternehmen mitgestalten können. Wohnungsübergaben und –begehungen werden sie künftig per Tablet steuern – tauchen dann Mängel auf, können sie den zuständigen Handwerker unmittelbar über das genossenschaftseigene Handwerkerportal verständigen.

„Durch diese Vernetzung ist der Bearbeitungsstatus einsehbar und Fragen können schnell geklärt werden.“ Vorstandsmitglied Marcel Sonntag

Mitglieder wiederum könnten sich über ein eigenes Portal, dem Mitglieder-Service-Portal, mit der Neuen Lübecker vernetzen, Schäden melden und sich so neben dem analogen Weg auch digital über den Bearbeitungsstatus informieren oder die Handwerker für die Leistung bewerten.

Ganz entscheidend: Kosten und Nutzen im Blick behalten

Ganz entscheidend sei, den Nutzen im Blick zu behalten, wenn ein Prozess anders organisiert werde. Warum also in Anfangsprodukte zu Smart Metering investieren, so lange noch kein einheitlicher Standard für die Geräte existiert?

„Man kann sich da als Unternehmen schnell verrennen.“ Vorstandsmitglied Marcel Sonntag

Die Kosten seien ohnehin nicht zu unterschätzen, sagt Sonntag und spricht von einem „hohen Anfangsaufwand“.

Als einer der großen Vorteile hat sich die Zeitersparnis herauskristallisiert. Mängel würden schneller behoben durch den einfacheren Austausch zwischen den einzelnen Parteien. Zudem habe die Genossenschaft ihre Attraktivität als Auftraggeber erhöht, weil Rechnungen noch schneller als früher beglichen würden.

„Das ist ein Servicegewinn, der vermutlich nie in Euro und Cent ausgedrückt werden können wird.“ Vorstandsmitglied Marcel Sonntag

Durch die digital beschleunigten Prozesse stünden darüber hinaus Wohnungen zwischen Vermietungsphasen weniger lang leer. Wobei die Fluktuation im Bestand der Neuen Lübecker ohnehin eher unterdurchschnittlich ausgeprägt ist – dazu trägt schon die Struktur als Genossenschaft bei - wer wohnt, wird Teilhaber. Gleichwohl trage das Auftreten als zeitgemäß organisiertes, präsentes Unternehmen mit einer kompetenten und kommunikationsstarken Verwaltung zweifelsohne zum Ansehen der Genossenschaft bei, ist Sonntag überzeugt.

Bild: mauritius images / cgimanufaktur / Standorte per Drohne besichtigen - eine Zukunftsvision der Neuen Lübecker.

Wohnungsunternehmen im Jahr 2030 – Sechs Fragen, sechs Antworten

Interview mit Marcel Sonntag, Vorstandsvorsitzender Neue Lübecker

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen im Jahr 2030 aus?

So viel anders sieht der Arbeitsalltag auch in zwölf Jahren nicht aus. Weiterhin wird der Mensch als Mitglied und als Arbeitnehmer im Vordergrund stehen. Wir werden hoffentlich die Arbeitszeiten komplett auf Vertrauensarbeitszeit flexibilisiert haben. Home Office ist ein fester Bestandteil, dennoch bleibt es bei dem Bürostandort und den Service-Centern als Anlaufpunkt für Mitarbeiter und natürlich auch für Mitglieder oder Interessenten. Die Bürosysteme werden sprachgesteuert sein und die interne wie externe Kommunikation verläuft zu einem großen Anteil über Chatfunktionen. Die Entwicklung, Planung und Genehmigung von Bauvorhaben findet in parallelen Verfahren cloudbasiert statt. Ich fahre auch nicht mehr zu allen Standorten persönlich hin, sondern besichtige ein Gebäude per Drohne, die ich mir über eine App für diesen Anlass mieten und steuern kann. Dennoch legen wir als Genossenschaft auch in Zukunft viel Wert auf den persönlichen zwischenmenschlichen Kontakt.

Welche Prozesse laufen dann automatisiert?

Alle Prozesse, bei denen ein Mehrwert für die Mitglieder oder Mieter beziehungsweise das Unternehmen entsteht. Dabei bedeutet Mehrwert etwa eine bessere Bewirtschaftung der Gebäude, weniger Energieverbrauch, weniger Kosten, mehr Klimaschutz, sicheren Wohnkomfort durch zum Beispiel Anlagenmonitoring, Anlagensteuerung, Smart Metering oder ein interdisziplinares Portfoliomanagement und die digitale Verkehrssicherheitsbegehung. Die Digitalisierung in Richtung bessere Verwaltung und besserer Service gegenüber dem Kunden erfordert die digitale Mieterakte, zusätzliche Kommunikationswege über Chatfunktion und Mitgliederserviceportal und die digitale Mängelabwicklung über das Mitgliederserviceportal und das damit verknüpfte Handwerkerportal. Digitale Wohnungsübergaben und Wohnungsabnahmen sind dann ebenso Standard wie die Betriebskostenabrechnung über das Mitgliederserviceportal, durch die die Transparenz deutlich erhöht wird.

Die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen für die nächsten Jahre?

Ist die Planbarkeit und die Kostensicherheit von Investitionen bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen und zunehmender Reglementierung.

Die größten Hindernisse in den kommenden Jahren sehen Sie in…?

Fehlende Baugrundstücke, Kostensteigerungen bei Bauleistungen und Betriebskosten, steigende Genehmigungsanforderungen, lange Genehmigungsverfahren, sinkende Akzeptanz für Bauvorhaben in der Bevölkerung.

Die größte Chance, um gegen Mitbewerber zu punkten?

Als Genossenschaft ist unser Unternehmenszweck, die Mitglieder zu fördern und nicht, Mitbewerber auszupunkten. Um im Wettbewerb generell zu bestehen, bedarf es optimaler interner Prozesse, einer Spitzen-Servicequalität und toller Mitarbeiter.

Wie definieren Sie Innovation in Ihrem Unternehmen?

Innovation ist Chefsache und findet als kontinuierlicher Verbesserungsprozess sowie parallel über Pilotprojekte in speziellen Projektteams statt. Sie muss einen Mehrwert für die Genossenschaft und die Mitglieder ergeben.





Lesen Sie auch:

26 Prozent der Wohnungsunternehmen setzen Cloud Computing ein



Neue App für Wohnungsunternehmen: GdW und Allthings kooperieren