Projekt: Bauverein AG modernisiert in Darmstadt-Eberstadt

Bild: Bauverein AG Das Gebäude vor Beginn der Modernisierung

Die Bauverein AG in Darmstadt beginnt mit umfassenden Modernisierungsmaßnahmen an einem achtgeschossigen Gebäude in der Kurt-Schumacher-Straße in Darmstadt-Eberstadt. Das Unternehmen investiert sechs Millionen Euro in die Maßnahmen.