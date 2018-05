So wird das erste Gebäudepaar aussehen Bild: Gewoba

Die Gewoba hat im September 2014 in Bremen-Huchting die Grundsteinlegung für das erste von insgesamt fünf Bauvorhaben im Projekt "Neue Perspektiven in Huchting" gefeiert.

In dem neuen Gebäude sollen 14 öffentlich geförderte, barrierefreie Wohnungen und Räumlichkeiten für ein Mütterzentrum entstehen. Bis Ende 2015 soll das Haus bezugsfertig sein. An vier weiteren Standorten in der Nachbarschaft realisiert das Unternehmen fast baugleiche Ensemble mit anderen Grundrissen für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Insgesamt entstehen so 82 geförderte Wohnungen.