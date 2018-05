Seit über 120 Jahren schafft die Neusser Bauverein AG als kommunales Wohnungsunternehmen attraktiven, bezahlbaren Wohnraum für alle Schichten der Bevölkerung. Dies zeigt sich in hohen Investitionen in zukunftsweisende Bau- und Wohnprojekte. Sie prägt zudem die Wohn- und Baukultur in Neuss. Ein Beispiel ist ein neuer Wohn- und Geschäftshauskomplex im historischen Marienkirchplatz-Viertel in der Neusser Innenstadt, bei dem die Fassadengliederung der Gründerzeit Leitbild für die Farbgestaltung war.Weiter