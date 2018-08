Johanna Coleman ist mit Wirkung zum 1.7.2015 zur Geschäftsführerin der BASF Wohnen + Bauen GmbH bestellt worden. Sie ist die Nachfolgerin von Dr. Matthias Hensel, der zum Ende des Monats in den Ruhestand geht.

Frau Coleman ist seit 1995 in der BASF-Gruppe tätig. Immobilienwirtschaftliche Erfahrungen sammelte sie unter anderem von 1995 bis 2003, als sie in verschiedenen Funktionen in der Abteilung Liegenschaften für neue Standorte in der Region Asien-Pazifik zuständig war. In den vergangenen vier Jahren war sie Vorstandsvorsitzende von Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V., einem Netzwerk aus 120 Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen, das Bildung und Unternehmertum in Deutschland fördern soll.

Dr. Matthias Hensel arbeitete ab 1988 für die BASF, ab 2004 als Geschäftsführer des Wohnungsunternehmens. Seit Dezember 2011 ist Hensel Vorsitzender der BDI-Initiative "Energieeffiziente Gebäude". Diese Funktion wird er weiterhin ausführen.

Die BASF Wohnen + Bauen firmierte bis Ende 2014 als Luwoge GmbH und ist das Wohnungsunternehmen des Chemieunternehmens BASF. Ein Interview zum Thema Personalentwicklung mit Dr. Matthias Hensel, der damals noch Geschäftsführer war, finden Sie in der Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft, Ausgabe 12/2014, ab Seite 74.

