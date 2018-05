Rund ein Drittel der Vorstandsposten bei den BBU-Mitgliedsunternehmen sind von Frauen besetzt Bild: MEV-Verlag, Germany

Eine Auswertung des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU) aus Anlass des Internationalen Frauentages hat ergeben: Rund ein Drittel der Vorstandsposten bei den BBU-Mitgliedsunternehmen ist mittlerweile mit Frauen besetzt.

Bei allen BBU-Mitgliedsunternehmen liegt der Anteil von Frauen in Vorstands- und Geschäftsführungspositionen der BBU-Auswertung zufolge bei 32 Prozent. Hoch ist der Frauenanteil bei den Unternehmen in Brandenburg. Dort sind 35 Prozent der Vorstände weiblich. In Berliner BBU-Mitgliedsunternehmen liegt dieser Anteil derzeit bei 21 Prozent. Ebenfalls hoch ist der Frauenanteil in Vorstandspositionen bei den Wohnungsgenossenschaften im Land Brandenburg: Hier liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent.

Weitere Informationen: bbu.de