Die Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft nimmt mit fünf Bestandsgebäuden in Bad Oldesloe, Neustadt, Trittau und Geesthacht an der Verbandsinitiative „Alfa-Nord“, Allianz für Anlageeffizienz Nord, teil. Durch geringinvestive Maßnahmen in den Wohnhäusern konnten bis zu 15 Prozent Energie eingespart werden. Weiter