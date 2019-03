Netzwerk: EFL, Dr. Klein und Ritterwald gründen EFL Expertise

Bild: everythingpossible - Fotolia Sich gemeinsam den immobilienwirtschaftlichen Herausforderungen stellen wollen sich die Mitglieder im Netzwerk EFL Expertise

Die European Federation for Living (EFL), der Finanzdienstleister Dr. Klein Firmenkunden AG und die Ritterwelt Unternehmensberatung GmbH haben in Amsterdam das Netzwerk EFL Expertise B.V. gegründet. Unter diesem Dach werden künftig gemeinsam Beratungs- und Finanzdienstleistungen für die europäische Wohnungswirtschaft erbracht. Das Hauptaugenmerk liegt in den Themenfeldern Beratung, IT, Finanzen und Projektentwicklung.