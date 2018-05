Die Gründungsmitglieder des Innovationsnetzwerks Wohnungswirtschaft im EBZ Bild: Sven Neidig / EBZ

In Zusammenarbeit mit Baustoffherstellern, Technikunternehmen, Handel und Handwerksbetrieben entsteht an der EBZ Business School ein Netzwerk, das sich die Effizienzsteigerung im Bereich Sanierung, Modernisierung und Erneuerung zum Ziel gesetzt hat.

Maßnahmen werden dabei u.a. sein, bestehende Prozesse kritisch zu hinterfragen und technische, logistische und betriebswirtschaftliche Aspekte auf Optimierungspotentiale hin zu prüfen. Projektpartner ist auch die VBW Wohnen und Bauen GmbH, die dem Innovationsnetzwerk künftig Pilotprojekte zur Durchführung von Praxistests zur Verfügung stellen will. So soll mit großem Praxisbezug ermittelt werden, welche Effizienzsteigerungen in der Realität umsetzbar sind.

Weitere Informationen: www.e-b-z.de