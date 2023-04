Auch in Darmstadt fehlen günstige Wohnungen Bild: Harald Lapp ⁄ pixelio

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte / Wohnstadt hat ein Baufeld in der Lincoln-Siedlung in Darmstadt gekauft und will dort rund 225 Wohnungen in Passivhäusern bauen. Das Stadtquartier soll eines Tages insgesamt Wohnraum für rund 5.000 Menschen bieten. Aktiv ist vor allem die Bauverein AG.