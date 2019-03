Bild: mauritius images / blickwinkel / Baustart der LEG-Wohnungen in weiter Ferne: Ein Grund sind zeitraubende Genehmigungsverfahren für die Nachverdichtung (Symbolbild)

Der Immobilienkonzern LEG plant bis zum Jahr 2029 den Bau von 1.000 neuen Mietwohnungen in Nordrhein-Westfalen durch Nachverdichtung. 500 davon sollen in Köln, weitere 400 in Essen entstehen. Konkurrent Vonovia hat noch für 2019 den Neubau von 2.000 Wohnungen angekündigt.