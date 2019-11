Nachhaltiger Wohnungsbau: NaWoh-Siegel für Gewoba und Howoge

Bild: Gewoba Ausgezeichnet für seine Nachhaltigkeit: Das Gewoba-Wohnprojekt "Cambrai Dreieck" mit KfW-Effizienzhausstandard 55 in Bremen-Huckelriede

Das neue Howoge-Wohnquartier Lindenhof in Berlin und der Gewoba-Wohnungsneubau "Cambrai Dreieck" in Bremen haben jeweils ein NaWoh-Qualitätssiegel für ihre Nachhaltigkeit erhalten. Die Unternehmen wurden auf dem "Tag der Wohnungswirtschaft" des GdW in Berlin ausgezeichnet.