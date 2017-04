Musterwohnung "SelmA" zeigt Alltagshilfen für Senioren

13.04.2017 | Pilotprojekt

Landrat Roger Lewandowski ließ sich von einer Sozialplanerin die Alltagshilfen in der Musterwohnung zeigen.

Bild: Landkreis Havelland

Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH Rathenow (KWR) und der Landkreis Havelland präsentieren in einer Musterwohnung in Rathenow verschiedene technische Alltagshilfen, die das selbstbestimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter ermöglichen sollen. Es handelt sich bei "SelmA" (Selbstständig leben mit Alltagshilfen) um die erste technikunterstützte barrierearme Musterwohnung im Landkreis.

In der 60 Quadratmeter großen 2-Zimmer-Wohnung können interessierte Bürger die Hilfen ausprobieren und entscheiden, welche Alltagshilfen davon für die eigene Wohnung nützlich wären. Neben der KWR wird das Projekt vom Planungsbüro AAB aus Berlin, der Stadt Rathenow, dem Diakonischen Werk Havelland, dem Kreisseniorenbeirat und dem Seniorenrat von Rathenow unterstützt. Insgesamt sind 97.500 Euro in die Musterwohnung geflossen. Die Kooperation zwischen KWR und Landkreis Havelland sieht eine dreijährige Nutzung der Wohnung vor.

Selbstbestimmtes Wohnen im Alter

Aufgrund der demografischen Entwicklung wird es für Wohnungsunternehmen immer wichtiger, ihre Mieter an Angebote zum altersgerechten Wohnen heranzuführen. Mit geeigneten baulichen Maßnahmen, technischer Unterstützung und bedarfsgerechten Angeboten im Quartier können Senioren länger in den eigenen vier Wänden bleiben.