Mit dem Schiff ging es in einer dreistündigen Rheinfahrt bis nach Düsseldorf Bild: Neusser Bauverein AG

Mehr als 50 Mietparteien feierten in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum bei der Neusser Bauverein AG, sechs Mieter sogar ihr 60-jähriges Jubiläum. Für die Mietjubilare veranstaltete das Wohnungsunternehmen Anfang Juli 2013 eine Schifffahrt über den Rhein. Insgesamt nahmen rund 250 Mieter teil.

Die anwesenden Mieter nutzen den Nachmittag, um sich über ihr Leben im Wohnquartier und ihre Zufriedenheit mit ihren Wohnungen auszutauschen. Sie alle schätzen nicht nur den guten Standard ihrer Wohnungen sondern auch die gewachsene Nachbarschaft, auf die sie sich im Alltag verlassen können. „Das ist ein Stück Geborgenheit, auf das wir nicht verzichten wollen“, erklärten die Jubilare.

Einen besonderen Gruß schickte Frank Lubig, Vorstandsvorsitzender der Neusser Bauverein AG, von Bord aus an die leider nicht anwesende 92-jährige Else Schrills, die in diesem Jahr ein außergewöhnliches Mieterjubiläum feiern kann. Denn Else Schrills lebt seit 75 Jahren in einer Wohnung der Neusser Bauverein AG und ist damit die langjährigste Mieterin des Wohnungsunternehmens. Ihr war bereits einen Tag zuvor von Mitarbeitern der Mietabteilung zuhause gratuliert worden.