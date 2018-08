Der Hauptsitz von Meravis befindet sich in Hannover, dort liegt - neben Hamburg - auch der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens. Bild: Dieter Schütz ⁄ www.pixelio.de

Die Meravis Immobiliengruppe will in den kommenden fünf Jahren ihren Woh­nungs­­bestand von aktuell rund 12.000 auf 15.000 Einheiten in den Kerngebieten Hannover und Hamburg ausbauen. Die Wachstumsstrategie bereitet das Unternehmen durch Investorenkapital vor.