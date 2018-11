Im hessischen Friedrichsdorf ist die Entscheidung gefallen, welches Konzept in der Ökosiedlung Plantation/Petterweiler Holzweg umgesetzt wird. Den Zuschlag erhielt die Bietergemeinschaft "Frank-Gruppe", bestehend aus Frank Heimbau Main/Taunus GmbH, Bauhaus Wohnkonzept GmbH und Frank Seniorenanlagen GmbH & Co. KG.

Die Idee zur Ökosiedlung entstand 2010; im Jahr 2011 wurde eine Kommission eingerichtet, die Ziele für das Quartier entwickelte. Moderiert und fachlich begleitet wurde sie von der NH ProjektStadt, die auch beim Vergabeverfahren beriet. Zu den erarbeiteten Zielen gehörten zum Beispiel geringe Flächenversiegelung, die Nutzung von Regenwasser, minimierter Heizenergiebedarf und die Nutzung regenerativer Energien. Das ausgewählte Konzept soll diese Ziele erfüllen.

In der etwa sieben Hektar großen Siedlung sind unterschiedliche Gebäudetypen vorgesehen. Geplant sind unter anderem ein Wohnturm in Holzbauweise, Mehrfamilienhäuser, Doppelhäuser und Gartenstadt-Häuser. Es entsteht ein Mehrgenerationenquartier mit etwa 350 Wohneinheiten. Zudem werden betreute Seniorenwohnungen, eine Kindertagesstätte, ein Nachbarschaftstreff sowie Gewerbeeinheiten errichtet. Im zentralen Park befinden sich ein Spielplatz und ein Showroom, in dem Bewohner und Besucher den Eisspeicher betrachten können, der die Energie für die Wärmeerzeugung liefert.

Die Verwendung von ökologischen Baustoffen und die Orientierung an den relevanten KfW-Standards, die zukünftige Vorschriften berücksichtigen, sollen der Ökobilanz zugute kommen.

Das Freiflächenkonzept ergänzt Bestandsbäume durch Neupflanzungen. Dachbegrünung, die Pflanzung einheimischer Bäume und Hecken sowie die offen geführte Entwässerung sollen kleinteilige Lebensräume für Tiere schaffen.

Im Herbst 2016 werden nach Durchführung notwendiger Erschließungsmaßnahmen und der Verlagerung einer Schießanlage die Bauarbeiten für die Ökosiedlung beginnen. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

