Unter dem Titel "Zukunftsweisendes Personalmanagement in der Immobilienwirtschaft" geht es auf der 5. PersonalKomm am 6.7.2015 um aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Recruiting, Personalentwicklung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsrecht. Veranstalter ist die BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., Berlin.

Die Weiterbildungseinrichtung will mit dem Tagungsprogramm auf die Anregungen der Teilnehmer in den letzten Jahren reagieren.

Maren Kern, Vorstandsmitglied bei dem BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V., Berlin, schildert Trends der Personalpolitik. Nach einer Präsentation, die sich mit Schnittstellen zwischen Personalern und Fachabteilungen befasst, können sich die Teilnehmer in einem Workshop in vier Gruppen mit dem Personalmanagement auseinandersetzen.

Die Ergebnisse des Workshops greift Professor Christoph Beck, Studiengangsleiter Master of Science Human Resource Management und Beirat des WeiterBildungs-Zentrums der Hochschule Koblenz, in seinem Vortrag auf. Er liefert einen Überblick über aktuelle Entwicklungen des Personalmanagements. Wie gestaltet sich die Auswahl der Talente und ihre Bindung an das Unternehmen? Gibt es zukünftig noch eine Personalabteilung? Wie wird die Personalentwicklung auf die Lebensphasen der Mitarbeiter abgestimmt?

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung liegt auf dem Gesundheitsreport 2014. Dieser Bericht beinhaltet typische Krankheitsbilder von Arbeitnehmern, deren Verläufe und präventive Maßnahmen.

